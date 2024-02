Une nouvelle plainte déposée contre Gérard Depardieu pour une agression sexuelle présumée en 2021

Une décoratrice a déposé plainte vendredi contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes. Les faits présumés remonteraient à 2021.

Une nouvelle plainte contre Depardieu. Mis en cause ces derniers mois pour des accusations de violences sexuelles, l'acteur français est accusé d'agression sexuelle par une décoratrice. La femme en question, Amélie, 53 ans, dénonce des faits survenus en 2021 sur un plateau de tournage, comme l'a confirmé ce dimanche à l'AFP Me Carine Durrieu-Diebolt. Elle défend également l'actrice Charlotte Arnould, victime présumée d'un viol qui a entraîné en décembre 2020 la mise en examen de Gérard Depardieu. Comme l'a révélé Mediapart, l'avocate a transmis au parquet de Paris, vendredi par recommandé et samedi par mail, cette nouvelle plainte pour "agression sexuelle", "harcèlement sexuel" et "outrages sexistes". Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris n'a, de son côté, pas réagi, pas plus que Gérard Depardieu.

Les faits présumés remonteraient à 2021 et ne seraient donc pas prescrits. Ils se seraient produits à Paris pendant le tournage du film "Les volets verts", réalisé par Jean Becker. L'acteur de Cyrano de Bergerac aurait tenu de nombreux propos graveleux à la décoratrice ensemblière. Par la suite, il l'aurait "attrapée avec brutalité" et lui aurait "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins", raconte la victime chez nos confrères. Les gardes du corps de l'homme de 75 ans auraient interrompu l'agression dénoncée.

À noter que Mediapart assure qu'une autre femme, Sarah, âgée de 33 ans et troisième assistante réalisatrice sur ce même tournage, accuse le célèbre comédien de lui avoir touché à deux reprises "la poitrine et les fesses" le 31 août 2021.