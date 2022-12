Une opération de secours impliquant une "petite embarcation" en cours dans la Manche

Des bateaux et des équipes de sauvetage de plusieurs villes du sud-est de l'Angleterre ont été mobilisés ainsi que deux hélicoptères britanniques et "un hélicoptère de la marine française". Côté français, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord ajoute qu'un patrouilleur de la marine nationale est également venu en renfort. "Un navire de pêche se trouvant dans la zone participe également au sauvetage", ont ajouté les gardes-côtes.

Les services d'ambulances ont indiqué avoir été contactés par les gardes-côtes vers 03 h 40 (locales et GMT). "Nous sommes conscients d'un incident dans les eaux britanniques et toutes les agences concernées soutiennent une réponse coordonnée", a de son côté déclaré le gouvernement britannique, ajoutant que "de plus amples détails seront fournis en temps voulu".