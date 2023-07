Une structure gonflable s'envole dans un parc d'attraction du Var, un enfant et un adulte grièvement blessés

Une structure gonflable s'est envolée dimanche 30 juillet dans un parc aquatique du Var, où souffle un vent fort, blessant gravement deux personnes à l'intérieur. Les deux victimes, un enfant de trois ans et demi et un homme de 35 ans, se trouvaient en arrêt cardiorespiratoire au moment d'être prises en charge par les pompiers et le Samu. Les gestes de premiers secours ont permis de "redonner une activité cardiaque" aux deux blessés, qui vont être hélitreuillés vers des hôpitaux, selon les pompiers à l'AFP.