Une vague emporte une famille dans le Finistère : "On a tout fait pour les sortir de l'eau au plus vite"

"L'émotion domine à Plogoff et dans le Finistère." Au lendemain du drame, la tristesse est palpable dans cette commune de 1200 habitants. Jeudi 19 mai, trois membres d'une même famille - les parents et l'un de leurs quatre enfants - sont morts noyés après avoir été emportés par une vague soudaine. Les deux adultes - âgés de 55 ans pour le père et de 33 ans pour la mère - et leur fils de 12 ans étaient en train de pêcher sur une digue lorsque l'accident s'est produit, vers 18h30.

"Ils ont été emportés par une lame de fond, une vague qui les a assez rapidement emmenés vers le large", a raconté David Foltz, le directeur de cabinet du préfet du Finistère, joint par LCI, vendredi 20 mai. "Les secours ont été immédiatement prévenus par des témoins et dépêchés en mer pour sauver ces personnes." À 18h40, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Corsen a reçu l'alerte du SAMU 29. Des moyens aériens et nautiques importants ont vite été déployés.