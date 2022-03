Université du Mans : trois étudiants et un professeur blessés par un homme muni d'un couteau

Le suspect se serait présenté comme "le Messie". Mercredi après-midi, trois étudiants et un enseignant ont été légèrement blessés mercredi après-midi à l'université du Mans par un étudiant armé d'un couteau et d'un bâton, qui tenait des propos incohérents et a rapidement été interpellé.

Parmi les quatre victimes légèrement blessées, deux étudiantes l'ont été à l’arme blanche et les deux autres ont été frappées par un bâton ou à coups de poing, selon le communiqué de la préfecture. Muni d'un bâton, l'étudiant est entré dans une salle où se tenait une table ronde d’un master d’histoire à la faculté de Lettres.