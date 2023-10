"Urgence attentat" en France : jusqu'à 7000 soldats de la force Sentinelle déployés

Un important contingent, déployé après que la France est passée en alerte "urgence attentat". Sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas, la Première ministre a jugé nécessaire d'activer le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Pour rappel, celui-ci peut être mis en place à la suite immédiate d’un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Il permet la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. La France était jusqu'à présent au niveau "sécurité renforcée - risque attentat" qui correspond à un niveau élevé de la menace terroriste.