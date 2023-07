Vacances d'été : 3900 policiers et gendarmes envoyés en renfort sur les sites touristiques

Selon ce dernier, la lutte contre les cambriolages des habitations et commerces et la sécurité sur les plages seront les priorités des agents déployés. "Lorsque que je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, il était même prévu que les CRS des plages soient supprimés, je les rétablis et je les pérennise", s'est-il par ailleurs félicité. Les effectifs des forces de l'ordre devraient par ailleurs augmenter dans les années à venir, selon le ministre. "Nous recruterons 8000 policiers et gendarmes de plus pendant le quinquennat", a-t-il assuré.