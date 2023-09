Vacanciers marocains morts en jet-ski : une enquête ouverte en France

Dimanche, le ministère de la Défense algérien a expliqué que les garde-côtes avaient intercepté "trois jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales". Ils auraient tiré après que "les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses", a indiqué le ministère en rappelant l'"activité accrue de bandes de narcotrafic et du crime organisé" dans cette zone frontalière.