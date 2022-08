Vaccin contre le Covid-19 : Moderna porte plainte contre Pfizer pour violation de brevet

"Moderna est convaincue que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l'ARN messager de Moderna", peut-on lire dans le communiqué de l'entreprise. "Pfizer et BioNTech ont copié cette technologie, sans l'autorisation de Moderna." "Nous déposons plainte pour protéger la technologie innovante d'ARNm que nous avons lancée, investi des milliards de dollars dans la création et brevetée au cours de la décennie précédant la pandémie de COVID-19", a quant à lui déclaré Stéphane Bancel, directeur général du laboratoire américain.

La firme précise cependant ne pas demander "le retrait" du marché du vaccin Comirnaty développé par Pfizer/BioNTech, ni de "dommages et intérêts monétaires sur les ventes" de ces vaccins "aux 92 pays à revenu faible et intermédiaire".