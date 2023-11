Val-d'Oise : 11 personnes victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone, dont 7 gravement

"Les premiers signes d'intoxication ne sont pas spécifiques au monoxyde de carbone : maux de tête, fatigue, vertiges, nausées ou vomissements", rappelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). "Il faut d'autant plus penser à une intoxication au monoxyde de carbone que plusieurs personnes du même foyer ressentent ces symptômes", indique-t-elle, appelant dans ce cas à immédiatement aérer son logement et l'évacuer.