Cergy : un étudiant de l'Essec soupçonné d'avoir agressé son colocataire à la tronçonneuse

Selon les premières constations, les faits ont été perpétrés "sans raison apparente". Les deux jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, sont tous deux étudiants à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) à Cergy, une des plus prestigieuses écoles de commerce en France et située à quelques mètres de l'immeuble où les faits se sont produits.

Selon les premiers éléments de l'enquête, qui vient de débuter, le suspect aurait porté plusieurs coups à la victime, au niveau "des bras, du thorax et derrière la nuque", a retracé une source policière. Le colocataire agressé a malgré tout réussi à s'emparer de l'outil puis l'a jeté par la fenêtre du premier étage, selon son récit.