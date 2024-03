Val-d'Oise : deux fillettes tombent dans l'Oise, l'une d'elles toujours recherchée

Mercredi, deux fillettes de 5 et 6 ans sont tombées dans l'Oise. Elles s'amusaient sur le bord de la rivière à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise) quand l'accident s'est produit. L'une d'elles a été sauvée par un pompier en repos, l'autre est toujours recherchée ce jeudi.

C'est un terrible accident qui s'est produit mercredi en fin d'après-midi à Saint-Ouen-l'Aumône. Vers 18h40, deux fillettes âgées de 5 et 6 ans qui jouaient sur les bords de l'Oise avec une troisième amie plus âgée sont tombées dans la rivière.

Un pompier au repos qui passait par là au moment du drame et est parvenu à sauver la plus jeune. Très rapidement, un important dispositif de recherche a été déployé pour tenter de retrouver l'enfant de six ans avec deux équipes de secours nautique, un hélicoptère de la gendarmerie nationale, un groupe d’intervention et de recherche par drone, et une équipe cynotechnique, a appris TF1/LCI auprès du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val-d'Oise.

Les recherches ont repris ce jeudi matin

Après plus de six heures de recherches infructueuses, l’intervention a pris fin après minuit. Les parents choqués de la petite fille disparue et cinq autres personnes ont été accompagnés au centre hospitalier de Pontoise pour bénéficier d’un soutien psychologique.

Les recherches ont repris ce jeudi matin pour tenter de retrouver la jeune enfant. Elles sont désormais menées par la police nationale.