Val-d'Oise : trois chiens retrouvés décharnés après des semaines d'enfermement, dont l'un est décédé

Selon l'association, l'état dans lequel ont été retrouvés les animaux révèle qu'ils sont restés enfermés dans cet appartement pendant plus d'un mois. "L'alerte a été donnée par une femme qui n'avait pas de nouvelle de sa fille de 27 ans et qui vivait là. Quand elle est arrivée dans l'appartement, elle a découvert cette scène terrible. Il semblerait que la jeune fille ait des soucis avec la drogue, et qu'elle ait abandonné ses animaux", détaille Arnaud Lhomme.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise pour "abandon d'animaux" et "sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort". La suspecte, qui n'a toujours pas été retrouvée selon l'association, encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

Les animaux, nés en 2018 et 2020 et prénommés Oxa et Whity, ont eux été pris en charge par l'association Action protection animale. "Ils sont actuellement chez le vétérinaire. Le pronostic vital de la femelle est toujours engagé. Le mâle est sauvé, il ne doit son salut qu'au contenu du frigo et au fait qu'il soit parvenu à l'ouvrir pour se nourrir. L'autre femelle est morte dans l'indifférence totale, c'est impensable", insiste Arnaud Lhomme.