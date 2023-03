Un policier condamné pour avoir insulté une femme victime de violences conjugales

Les faits remontent à l'été dernier. Le 31 juillet 2022, Ophélie, trentenaire, avait composé le 17 pour obtenir l'aide de la police après que son ex-conjoint dont elle était séparée depuis plusieurs mois s'est présenté en bas de chez elle et l'a menacée de mort. "Il a dit qu'il va me tuer et tout", explique ainsi la jeune femme.

Au bout du fil, le policier relève les informations, puis entend son interlocutrice répéter : "Il a dit, il a dit il va me tuer" avant d'ajouter "Et commence pas à crier mon nom en bas de chez moi. Casse pas les couilles". Le fonctionnaire note la vulgarité du propos et lâche avant de raccrocher : "Et tu parles mal grosse merde. Alors, tu m'étonnes qu'il te menace ! Et rappelez plus, démerdez-vous avec".

La jeune femme rappelle la police dans la soirée, explique qu'elle se sent toujours menacée. Le policier lui demande si son ex a quitté les lieux depuis son premier apeelle, elle repond "Oui". "S'il revient vous nous rappeler", commente l'opérateur au bout du fil. "Le problème c'est que là il y a non-assistance à personne en danger. Cette personne, j'ai déjà fait une main courante contre lui", souligne Ophélie. Le policier l'invite alors a déposé plainte.