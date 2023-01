Val-d'Oise : un homme de 22 ans condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé et pendu sa chienne

Pourquoi cet homme a-t-il fait subir autant de sévices à son animal, allant jusqu'à lui donner la mort ? Pendant sa garde à vue il y a quelques mois, ce dernier avait expliqué aux enquêteurs avoir frappé, aspergé de gaz lacrymogène, puis tué sa chienne, car elle était devenue, selon lui, "incontrôlable" et "violente" après sa récente portée. "Il a vendu plusieurs chiots, et en a gardé un qui avait 4 mois quand il a été retrouvé à son domicile. Il présentait plusieurs blessures et n'avait jamais vu un vétérinaire. C'est évident, il n'en prenait pas soin", détaille Me Vayssade.

Le chiot, prénommé Tango, a été pris en charge par l'association Stéphane Lamart. Le corps sans vie de sa maman n'a lui jamais été retrouvé. "Après l'avoir frappé, il a indiqué l'avoir attachée à un arbre pendant plusieurs heures. Puis il dit être revenu la voir, l'avoir trouvée alors très mal, refusant notamment de manger. Il aurait alors décidé de la pendre, et l'enterrer. Il n'a jamais voulu dire où. Son cadavre n'a malheureusement pas pu être retrouvé. Cela nous aurait permis de constater l'ampleur des blessures et de connaître son âge", souligne Me Vayssade.