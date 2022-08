Val-d'Oise : la fillette grièvement blessée lors d'un rodéo urbain est sortie du coma

Le motard a été mis en examen et écroué le 8 août pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois" aggravées par deux circonstances : le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Dans le département du Val-d'Oise depuis début avril, 534 interventions ont été recensées pour des rodéos urbains. 37 personnes ont été interpellées et 34 motos ont été saisies, selon les chiffres communiqués début août par la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Val-d'Oise. Une loi de 2018 renforçant la loi contre les rodéos motorisés prévoit des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison pour leurs auteurs.