Val-d'Oise : un adolescent de 15 ans tué dans une rixe, une enquête ouverte

Une rixe entre bandes rivales a éclaté, ce lundi 4 décembre, à Ézanville. Une vingtaine de jeunes étaient sur place. À l'arrivée des forces de l'ordre, ces derniers ont constaté la mort d'un adolescent de 15 ans, mortellement poignardé.

Un adolescent de 15 ans est mort, ce lundi 4 décembre, lors d'une rixe à Ézanville dans le Val-d'Oise, a appris TF1/LCI de source proche de l'enquête. Les forces de l'ordre ont été appelées vers 18h15, pour une bagarre impliquant une vingtaine de personnes.

Lorsqu'ils arrivent sur place, les jeunes se dispersent, et les gendarmes constatent le décès d'un adolescent de 15 ans, qui présente des blessures par arme blanche. Malgré les tentatives des secours, le jeune homme n'a pu être ranimé. Selon les premiers éléments, la rixe pourrait avoir comme origine des querelles entre différents quartiers d'Ézanville, et de la commune voisine, Domont.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte, confiée à la brigade de recherches de Montmorency. Pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public, le groupement de gendarmerie du Val-d’Oise a déployé sur le terrain quatre pelotons de surveillance et d’intervention (PSIG)). Plusieurs équipages de police nationale ont également été appelées en renfort. Une compagnie républicaine de sécurité a par ailleurs été déployée lundi soir, entre 22h30 et 00h45.

Le maire de Domont, Frédéric Bourdin et son homologue d'Ézanville, Eric Battaglia, ont appelé au calme. "Je compte sur tous pour garder le calme et ne pas penser à une vengeance inutile, pensons à notre jeune et à sa famille", a exhorté ce dernier.