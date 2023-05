Val d'Oise : un homme retrouvé mort dans son véhicule, la gendarmerie lance un appel à témoins

Dans un appel à témoins lancé dimanche et relayé notamment par la préfecture du Val-d'Oise, les gendarmes indiquent que l'homme décédé est âgé de 93 ans, de corpulence forte. Il mesure moins d’1,70m, a le crâne dégarni, et est porteur de lunettes. Il était vêtu samedi d’un pantalon noir et d’un polo bleu. "Les enquêteurs recherchent des témoins d'un éventuel accident provoqué par un tiers, ou d'une sortie de route. Ils ont l'identité de la victime et ne cherchent pas à l'identifier", souligne une source proche du dossier contactée par TF1info ce lundi.

Le véhicule du nonagénaire est une Peugeot 206 SW de couleur bleu-gris dotée d'une ancienne immatriculation en "93".

Toute personne détenant des informations est invitée à contacter la gendarmerie du Val-d’Oise au 01 39 64 94 43.