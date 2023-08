Val-d'Oise : une fillette de 4 ans se noie sur une base de loisirs

Nouveau drame sur une base de loisirs. Mardi 22 août après-midi, une petite fille de 4 ans est morte noyée sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise, une zone d'étangs localisée dans un méandre de l'Oise, a indiqué à l'AFP la préfecture du Val-d'Oise.

La disparition de la fillette, qui faisait partie du groupe d'un centre de loisirs de Vigneux-sur-Seine (Essonne), a été constatée dans l'après-midi et a nécessité l'évacuation de plus 3200 personnes pour les besoins des recherches. "Elle aurait été découverte dans un étang qui n'est pas surveillé, situé à proximité du centre balnéaire, en arrêt cardio-respiratoire. Elle n'a pas pu être réanimée et le décès a été constaté", a déclaré à l'AFP la préfecture.

Les recherches ont mobilisé 25 pompiers et une cellule de soutien médico-psychologique a été mise sur pied.