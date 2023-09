Val-de-Marne : 11 personnes intoxiquées dans un hôtel par un insecticide interdit en France

Selon Le Parisien, les jours de l'enfant en détresse respiratoire, transporté à l’hôpital à Villeneuve-Saint-Georges, ne sont pas en danger. Tous les autres blessés ont été pris en charge à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, dont trois autres enfants, mais sans urgence vitale. Quant au reste des résidents, 16 familles qui logeaient dans cet hôtel social ont dû quitter les lieux pour être relogées.

Toujours d'après le journal, l'insecticide contre les cafards avait été ramené d'Afrique mais n'était pas autorisé en France. "L’immeuble a été entièrement évacué le temps d’une reconnaissance totale des lieux", a précisé ce mardi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au quotidien. "De gros moyens ont été engagés, avec une quinzaine d’engins et la venue des spécialistes en intervention chimique, basés à Rungis." Le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges est en charge de l'enquête et le propriétaire, qui n'a pas été placé en garde à vue, sera convoqué plus tard.