Val-de-Marne : un collégien soupçonné de harcèlement interpellé en plein cours

Selon une source proche du dossier, l'interpellation au collège Henri-Barbusse a été réalisée avec l'accord du proviseur.

Contacté par LCI-TF1, le service communication de l'Académie de Créteil explique "échanger avec les autorités concernées pour comprendre dans quelles conditions des policiers ont pu être amenés à intervenir dans un établissement scolaire pour procéder à l’interpellation d’un élève en classe."

"Julie Benetti, rectrice, condamne fermement tout acte de harcèlement et de cyberharcèlement et rappelle la nécessité de répondre à toute situation de harcèlement de manière appropriée et adaptée", ajoute l'Académie.