Val-de-Marne : un enfant de 12 ans chute du 11e étage, son pronostic vital engagé

L'enfant a-t-il sauté de peur volontairement par la fenêtre ou quelqu'un l'a-t-il poussé ? Mercredi 4 janvier au soir vers 23h30, la radio de transmission nationale du département du Val-de-Marne signale aux forces de l'ordre des violences intrafamiliales dans un appartement situé dans un immeuble de l'avenue Boileau à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Quelques secondes plus tard, un autre appel sur les ondes informe qu'un individu alcoolisé aurait jeté un enfant par la fenêtre du 11e étage de ce même immeuble.

À leur arrivée sur place, en même temps que les pompiers, les policiers ne voient aucune victime au sol. Tous montent alors au 11e étage pour voir ce qu'il se passe dans l'appartement. Là, ils découvrent sur le canapé un jeune garçon couvert de boue et hurlant de douleur. La victime, âgée de 12 ans et dont le pronostic vital est engagé, est immédiatement prise en charge par les secours tandis que son beau-père, présent et alcoolisé, est interrogé.