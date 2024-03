Val-de-Marne : il n'obtient pas le logement qu'il veut et tente de s'immoler devant la mairie

Lundi, un homme a tenté de s'immoler devant la mairie de l'Haÿ-Les-Roses. Il était venu se plaindre du logement que lui avait donné la mairie et en voulait un autre. Après s'être aspergé d'un liquide inflammable, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Sans l'intervention des forces de l'ordre, il aurait pu passer à l'acte et commettre l'irréparable. Lundi, un homme a tenté de s'immoler par le feu devant la mairie de l'Haÿ-Les-Roses après s'être aspergé d'un liquide inflammable.

"Cet homme qui a déclaré avoir fait dix ans en maison d'arrêt et être sorti il y a peu de détention est venu en mairie et a fait une demande de logement. La Ville lui avait proposé un logement qu'il a refusé et il exigeait un nouveau logement à la place. N'obtenant gain de cause, cet individu qui vivrait chez ses parents a mis à exécution une menace en s'aspergeant d'essence. La police municipale est intervenue et l'a isolé. La police nationale est arrivée en renfort", indique la municipalité de l'Haÿ-les-Roses à TF1info ce mardi confirmant une information d'Actu.Fr.

Placé en garde à vue

L'homme âgé de 34 ans a été placé en garde à vue au commissariat de police de L’Haÿ-les-Roses pour "menaces de mort sur personne chargée de mission de service public" et "tentative de dégradation par moyen dangereux pour les personnes" a appris TF1info du parquet de Créteil ce mardi. Il s'y trouvait toujours ce mardi.

Le parquet de Créteil n'a en revanche donné aucune information quant à une éventuelle condamnation et/ ou sortie de prison du suspect.

La mairie de l'Haÿ-les-Roses, qui a déposé plainte, précise que le suspect avait également menacé une élue le week-end dernier à l'occasion d'une permanence.