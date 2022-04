Val-de-Marne : les policiers pensaient être tombés sur deux morts, l'un d'eux se réveille

Dans le pavillon, les enquêteurs ont découvert "un couteau et une ou plusieurs drogues", selon les informations du Parisien qui a médiatisé cette affaire. La femme est-elle morte d'une overdose ou d'une asphyxie ? A-t-elle été tuée ? Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes du décès mais la piste criminelle n'était a priori pas privilégiée.

Deux enquêtes ont été ouvertes dans ce dossier : l'une en "recherche des causes de la mort" pour ce qui est du décès de la femme âgée de 45 ans et "l’autre pour une infraction sur la législation sur les stupéfiants".

Le compagnon de la quadragénaire décédée a été interpellé et placé en garde à vue dès dimanche avant d’être pris en charge par les secours et d’être hospitalisé. Ressorti de l'hôpital lundi, il a été de nouveau placé en garde à vue et se trouvait toujours sous le régime de cette mesure mardi.

Contacté à plusieurs reprises par TF1info au sujet de cette affaire hors norme, le parquet de Créteil n'avait pour l'heure, pas répondu à nos demandes.