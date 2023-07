Val-de-Marne : la documentaliste d'un collège mise en examen pour agression sexuelle sur mineurs

Selon les informations du service police-justice de TF1-LCI, c’est l’Aide sociale à l’enfance qui a fait le signalement, et un total de six victimes a été identifié à ce stade. Il s'agirait uniquement de garçons de moins de 15 ans, précise le parquet. Les faits qui sont reprochés à cette femme âgée de 40 ans se sont déroulés entre le 1ᵉʳ septembre 2022 et le 13 juin 2023 dans cette commune, située à proximité du bois de Vincennes et à moins de 10 kilomètres à l'est de Paris. Elle aurait également envoyé des photos suggestives d'elle à l'une des victimes, tandis qu’une autre apparaît sur une vidéo tournée avec la documentaliste, rapporte RTL.