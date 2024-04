Val-de-Marne : un maire fait un salut nazi, la préfète saisit la justice

La préfète du Val-de-Marne va saisir le procureur de la République de Créteil après la polémique suscitée par le maire de Villeneuve-Saint-Georges. Samedi 20 avril, Philippe Gaudin a fait un salut nazi, "un geste malheureux", selon lui, pour lequel il a depuis présenté ses excuses. "Un tel geste (...) est tout à fait inacceptable", a réagi, dimanche 21 avril, la préfecture du Val-de-Marne.

Un geste polémique durant un conseil municipal. Accusé, samedi 20 avril, par un élu écologiste d'avoir fait "alliance avec l'extrême droite" pour remporter la ville en 2020, le maire DVD de Villeneuve-Saint-Georges, Philippe Gaudin, a réalisé un salut nazi avant de crier "Heil".

La préfecture du Val-de-Marne a annoncé, dimanche 21 avril, que la préfète Sophie Thibault allait saisir le procureur de la République de Créteil. "Un tel geste, qui a fait l'objet de nombreux témoignages adressés au représentant de l'État, est tout à fait inacceptable", indique un communiqué.

Le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges était réuni pour le vote du budget annuel de cette commune d'environ 35.000 habitants, située à une quinzaine de kilomètres au sud de Paris. Dépourvu de majorité, Philippe Gaudin n'était pas parvenu à faire adopter son budget le 15 avril, date limite fixée par la loi, en raison d'un boycott de nombreux élus. Un délai lui avait alors été accordé jusqu'à samedi.

L'édile plaide "la boutade"

Mais, durant de la séance, le ton est monté avec Birol Biyik, un élu de l'opposition qui a porté envers l'édile des accusations d'entente avec l'extrême droite pour être élu en 2020. Excédé, Philippe Gaudin a alors suspendu le conseil municipal et fait un salut nazi, qu'il a même répété, "la deuxième fois avec les paroles", a accusé sur BFMTV l'adjoint au budget Emmanuelly Gougougnan-Zadigue.

Interrogé par cette chaîne, le maire a présenté ses excuses pour un "geste malheureux", évoquant "une boutade" et non "un signe d'appartenance". "C'est un acte antisémite", a au contraire estimé Emmanuelly Gougougnan-Zadigue, demandant la démission de Philippe Gaudin et indiquant sa volonté de "déposer plainte" contre lui avec d'autres élus.