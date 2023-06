Val-de-Marne : quand la foudre déclenche une alarme à la Brinks

Le chef du site et un technicien de la Brinks sont appelés et arrivent sur place quelques minutes plus tard. Sous escorte de la police, ils progressent dans les locaux et ouvrent chaque porte. Chaque sas est déverrouillé grâce aux codes d'accès. L'intégralité du bâtiment - quasiment 3000m² - est passé au peigne fin par les deux employés et les policiers de la BAC.

Après une heure d'inspection, les acteurs se rendent compte qu'il n'y a eu ni intrusion, ni effraction. Et pour cause : le dysfonctionnement a été causé par l'orage qui a fait disjoncter une armoire électrique... Vers 23 heures, les techniciens de la Brinks ont pu réarmer le système d'alarme. Tout est rentré dans l'ordre.