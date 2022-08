Tirs de mortiers et cocktails Molotov : le commissariat de Vitry-sur-Seine attaqué en pleine nuit

Selon les premières remontées de l'enquête, cet assaut sur le commissariat de Vitry-sur-Seine a eu lieu en représailles d'une opération de police la veille. Alors en patrouille dans le quartier Lucien Français, des policiers ont procédé au contrôle de plusieurs individus sur un point de deal. Cette nuit-là, un homme a été interpellé pour outrage et rébellion. Mardi 1er août, plusieurs équipes ont réalisé des visites de halls et de caves, à la recherche de mortiers, cocktails Molotov et autres projectiles.