Val-de-Marne : un homme de 22 ans décède après avoir consommé du "gaz hilarant"

Facile à se procurer sur Internet, le protoxyde d'azote est utilisé dans les siphons en cuisine, comme analgésique en médecine, et de plus en plus souvent à des fins récréatives. Ce phénomène s'est développé dans les années 2015 et s'est amplifié à partir des multiples confinements mis en place pour endiguer l'épidémie de Covid-19.

Brûlures, pertes de connaissance, asphyxies mais aussi problèmes neurologiques, voire cardiaques ou psychiatriques: les cas de troubles graves liés à la consommation de "proto" ont explosé ces dernières années, et sa dangerosité n'est plus à prouver. "La consommation associée d’alcool et de drogues lors d'un épisode d'inhalation majore la survenue de ces risques", selon le site internet Santé.fr, service public d'information en santé.