Val-de-Marne : un policier renversé après un refus d'obtempérer

Nouvel incident lors d'un contrôle. Jeudi, un policier a été blessé après un refus d'obtempérer, sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Les faits se sont déroulés vers 11h45. Des policiers repèrent alors une Mercedes et souhaitent contrôler les occupants. Selon les informations de LCI et TF1info, le conducteur refuse le contrôle et percute un autre véhicule qui marquait l'arrêt au feu rouge.

Deux fonctionnaires sortent ensuite de leur voiture de police pour interpeller le conducteur. L'un des policiers brise la vitre de la Mercedes, qui démarre en trombe. Un gardien de la paix s'accroche au volant pour tenter de bloquer le conducteur, ses pieds décollant du sol. La voiture poursuit sa route et le policier est traîné et renversé avant de chuter.