Val-de-Marne : un septuagénaire déféré après une agression au cutter et des propos racistes contre un jardinier

Vendredi dernier, une femme a appelé les secours pour leur signaler la présence d'un homme blessé à son domicile. Ce dernier, un jardinier de 19 ans, s'est réfugié chez elle après avoir été insulté et frappé au cutter par un septuagénaire suite à un différend a priori routier. Le mis en cause, âgé de 76 ans, est convoqué au tribunal en mai prochain.

Il était 14h15, vendredi dernier, quand une femme a appelé les secours pour venir en aide à un homme à son domicile de Villecresnes dans le Val-de-Marne. À leur arrivée, les policiers ont découvert un homme allongé au sol, entouré par les pompiers. Conscient, ce dernier présentait "une importante plaie saignante au niveau du cou", sous le menton, mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon une source policière.

La victime, âgée de 19 ans, explique alors aux policiers qu'alors qu'ils travaillaient dans un espace vert avec deux collègues, un individu à bord d'une Citroën C4 a klaxonné à plusieurs reprises pour qu'ils déplacent leur camionnette garée au milieu d'une impasse. Rapidement excédé, l'homme au volant est descendu de sa voiture et aurait, selon la victime, crié aux jardiniers "espèces de sales bougnoules". Il a ensuite sorti un cutter, avant de porter un coup à l'un des trois hommes au-dessous du menton et de prendre la fuite à bord de sa voiture.

Le suspect a rapidement été interpellé à son domicile par les effectifs de la brigade anti-criminalité et placé en garde à vue. La victime a elle été hospitalisée.

Convoqué au tribunal le 26 mai prochain

Interrogé ce lundi sur cette affaire, le parquet de Créteil précise qu'à l'issue de sa garde à vue, le mis en cause, âgé de 76 ans, a été déféré dimanche "en vue de l'audience de comparution immédiate prévue ce lundi avec des réquisitions de placement en détention provisoire entre le 19 et le 20 novembre". Le juge des libertés et de la détention, devant lequel le mis en cause a été présenté dimanche, n'a pas fait droit aux réquisitions du parquet, et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire.

Ce dernier sera jugé 16 mai 2024. Il devra répondre de "violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours", la victime s'étant vue prescrire 15 jours d'ITT, "injure non publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion", et "dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger".