Dimanche, le corps sans vie d'une fillette de 4 ans a été retrouvé dans le foyer départemental de l'enfance de Sucy-en-Brie. C'est là que la jeune victime était placée depuis quelques mois. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort".

C'est dans son lit que le corps sans vie de la jeune victime a été découvert dimanche. Dans la matinée, une petite fille âgée de 4 ans et demi a été retrouvée morte dans le foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne, indique le parquet de Créteil ce lundi à TF1info.

"Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat de Boissy-Saint-Léger avec l’assistance de la Brigade territoriale de Protection de la Famille (BTPF - ST94). Le corps ne présentait aucune lésion traumatique. Une autopsie est prévue ce jour", précise-t-il.

Un personnel l'a vue vivante pendant la nuit

Selon Le Parisien qui a révélé l'information ce lundi, la découverte de l'enfant inanimée a été faite aux alentours de 9h dimanche matin par un éducateur du foyer. Le dernier contact avec la victime daterait de la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin, quand un des personnels de ce foyer de l'aide sociale à l'enfance (ASE) a apporté un verre d’eau à l'enfant alors qu’elle toussait, ajoute le média.

Malgré l’intervention des secours, la victime n’a pu être réanimée. Le quotidien révèle par ailleurs que "la petite fille et ses deux frères avaient été placés il y a six mois au sein de cette structure en raison des conditions de précarité dans lesquelles vivent leurs parents et d’un possible contexte de violences".