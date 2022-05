Val-de-Marne : trois corps retrouvés dans une maison après un incendie

Pour tenter de maîtriser l'incendie, une centaine de pompiers et une trentaine d'engins ont été mobilisés. Selon les premières constatations, le feu aurait démarré au niveau des poubelles et des véhicules du foyer, avant d'atteindre le logement. "À l’intérieur, il y avait des déchets sur près d’1,50 m de hauteur ! Sa femme et les enfants n’ont probablement pas pu sortir, ils ont dû être pris au piège", a témoigné la voisine de cette famille auprès de nos confrères.