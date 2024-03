Valence : une fusillade éclate près d'une école, un homme de 20 ans grièvement blessé

Une fusillade a éclaté mardi après-midi à l’arrière d’un établissement scolaire situé dans le quartier du Plan, à Valence. Blessé au visage et aux membres inférieurs, un homme de 20 ans a été hospitalisé en urgence absolue. Un drame qui s'inscrit dans la flambée de violence que connaît la ville ces derniers mois.

Tentative d’homicide à proximité d’une école à Valence. Un homme a été blessé par arme à feu au visage et aux membres inférieurs suite à une fusillade survenue mardi vers 15h à l’arrière d’un établissement situé dans le quartier populaire du Plan. La victime, âgée de 20 ans, a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. Une enquête pour rechercher le ou les auteurs des tirs a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée de la ville.

"C'est un fait de quartier entre jeunes, qui s'est terminé sur le parking à l'arrière de l'école", indique la préfecture de la Drôme. Elle assure que "les élèves, qui étaient en classe, n'ont pas été concernés" par cette scène spectaculaire et que "tout était sécurisé à leur sortie de l'école".

Violences entre bandes rivales

Alors qu’un dispositif de sécurité renforcé a été déployé, une cellule psychologique a été mise à disposition des enfants, parents et enseignants. "On a peur pour nos enfants", témoigne une mère de famille auprès de France 3 Régions. "On sait qu’ils sont en sécurité dans l’école, mais tout autour de l’école, on a peur. On craint que ça puisse toucher nos enfants, car ça n’arrive pas qu’aux autres malheureusement."

En janvier dernier, les médias ont fait état d’une nouvelle flambée de violences dans le quartier du Plan, sur fond de trafic de drogue et de tensions entre bandes rivales. Des actes faisant l’objet de vidéos postées sur les réseaux sociaux qui ont poussé le maire de Valence Nicolas Daragon à porter plainte pour trouble à l'ordre public.

Le département de la Drôme a également été marqué par la mort de Thomas, 16 ans, suite à une bagarre qui a éclaté en marge d'une fête de village à Crépol dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier. Dans cette affaire, cinq jeunes ont été mis en examen il y a quelques jours pour "homicide volontaire et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée".