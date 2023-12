"Vandaliser des pauvres pendant les fêtes" : la détresse du Secours populaire cambriolé à Échirolles

À Échirolles (Isère), après le cambriolage et le saccage d'un entrepôt du Secours populaire, les habitants se sont succédé toute la journée pour faire des dons. Malgré tout, l'association en difficulté n'est pas certaine que leurs 30.000 bénéficiaires recevront l'aide qu'ils devaient percevoir.

Solidaires et émues. Après le pillage de l'entrepôt du Secours populaire, plusieurs dizaines de personnes, comme Isabelle, sont venues déposer leurs dons, depuis la matinée de ce 26 décembre, à l'Hôtel de ville d'Échirolles. "Si on ne réagit pas en tant que citoyen à des choses comme ça, en fait, on laisse tout passer", confie-t-elle.

On n'est pas sûrs que les gens recevront ce qu'ils devaient recevoir. Rabia Helal, bénévole au Secours populaire

Depuis aujourd'hui, les citoyens, mais aussi les collectivités se mobilisent. Le département et la région s'engagent à donner 50. 000 euros chacun. Une aide bienvenue, mais pour le responsable de l'association, ça ne suffira pas au vu de l'ampleur des dégâts. En tout plus de 400.000 euros de dégradation, en majorité des dons qui devaient être acheminés dans des locaux de distribution, qui sont aujourd'hui en difficulté. "On n'est pas sûrs que les gens recevront ce qu'ils devaient recevoir, comme les jouets pour les enfants, les habits, tout ce qui était dans l'entrepôt" s'inquiète, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Rabia Helal, bénévole au sein de l'association.

À 70 ans, Lydie, bénéficiaire du Secours populaire d'Échirolles, touche une retraite qu'elle juge insuffisante. Lorsqu'elle a appris la nouvelle, la bénéficiaire s'est sentie visée : "Vandaliser des pauvres, pendant les fêtes en plus, moment où on a le plus besoin de colis. Ça me fait beaucoup de peine".

Pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'identifier les auteurs du vandalisme. Le Secours populaire de l'Isère a lancé un appel pour trouver un nouvel entrepôt et stocker les dons qu'il lui reste.