Meurtre de Vanesa : une cagnotte en ligne pour la famille de la victime

Dimanche dernier, un homme âgé de 31 ans soupçonné d'avoir tué la collégienne de 14 ans a été mis en examen pour "enlèvement", "séquestration", "viol" et "meurtre" sur mineure, et placé en détention provisoire. Cet intérimaire habitant à Marmande, père d'un bébé d'un mois, avait été interpellé deux jours plus tôt.

Aux enquêteurs, il a expliqué en garde à vue avoir passé la matinée de vendredi à Tonneins dans sa voiture, consommant du cannabis, près du collège Germillac. Il a remarqué sa victime qui marchait sur le trottoir et l'a fait "entrer de force dans son véhicule avant de rapidement quitter les lieux".