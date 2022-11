Adolescente tuée en Lot-et-Garonne : le suspect mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre sur mineure

Le suspect du meurtre de Vanessa, à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé ce dimanche 20 novembre le procureur de la République d'Agen dans un communiqué. Cet intérimaire de 31 ans, habitant à Marmande, était en garde à vue depuis vendredi soir, et avait été transféré dimanche après-midi au palais de justice d'Agen en vue de l'ouverture d'une information judiciaire et pour être présenté à un juge d'instruction. Il a été mis en examen des chefs d'"arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans ; acte de pénétration sexuelle par violence, menace ou surprise sur mineure de moins de 15 ans" ainsi que pour homicide volontaire.

Il est soupçonné d'avoir enlevé l'adolescente à la sortie du collège Germillac, vendredi à la mi-journée à Tonneins, et de l'avoir tuée. Sur ses indications, les gendarmes ont retrouvé le corps de sa victime dans une maison abandonnée à Birac-sur-Trec, à une quinzaine de kilomètres au nord de Tonneins. L'alerte avait été donnée en fin d'après-midi par sa mère, inquiète de ne pas avoir vu sa fille rentrer du collège.