Var : un homme armé d'un couteau abattu par un gendarme lors d'une intervention

L'interpellation a viré au drame, mercredi 21 février, dans la commune des Arcs (Var). Un gendarme a mortellement blessé un homme porteur d'un couteau lors d'une intervention au domicile de celui-ci. L'auteur du tir a été placé en garde à vue, a annoncé le parquet de Draguignan.

Selon les informations de TF1/LCI, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale est intervenu chez cet homme en fin d'après-midi, sur demande de la police municipale. En cause ? "Des faits d'outrage sur personnes dépositaires de l’autorité publique", a précisé dans un communiqué Pierre Couttenier, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan. Ce dernier a précisé que l'homme était connu pour "ses antécédents judiciaires, et susceptible de présenter des troubles mentaux".

Quand les gendarmes se sont présentés à son domicile, la situation a rapidement dégénéré : l'homme aurait jeté sous sa porte un "produit inflammable", qui s'est déversé dans les parties communes de l'immeuble. Redoutant, "pour la sécurité des riverains", que l'homme ne mette feu au produit, ils ont alors forcé l'entrée de son domicile mais le suspect se serait précipité sur eux "armé d'un couteau", selon le procureur. C'est à ce moment-là que l'un des gendarmes a ouvert le feu avec son arme de service, le blessant mortellement.

Une enquête de flagrance du chef "d’homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte et confiée par le parquet de Draguignan à l’inspection générale de la gendarmerie nationale et la section de recherches de Marseille. L'IGGN sera chargée de déterminer les conditions de l'intervention des gendarmes et de l'utilisation de son arme par le tireur. La section de recherche, elle, devra se pencher sur les faits initiaux ayant justifié l’intervention des forces de l'ordre, précise le communiqué du magistrat.