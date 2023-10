Var : deux hommes mis en examen pour avoir déposé le cadavre de leur frère à la poubelle

L'origine du décès de la victime, âgée d'une quarantaine d'années, n'était pas connue ce mercredi. "Le corps ne présentait pas de trace visible, après autopsie, d'intervention d'un tiers. Cela étant, c'est un corps qui a été retrouvé en état de décomposition avancée et il est toujours très compliqué quand on a des corps dans cet état d'exclure totalement la mort suspecte. Des analyses toxicologiques et des expertises anatomopathologiques sont actuellement en cours et nous permettront d'en savoir plus", souligne le procureur.

Les deux frères, inconnus de la police et de la justice jusqu'alors, ont été placés sous contrôle judiciaire. Pour "atteinte à l'intégrité d'un cadavre", ils encourent jusqu'à un an d'emprisonnement et jusqu'à 15.000 euros d'amende.

Deux dossiers d'information judiciaire ont été ouverts dans cette affaire : l'un concerne les faits d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, l'autre, en recherche des causes de la mort.