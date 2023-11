Var : elle reconnaît avoir inventé de toutes pièces une agression antisémite

Une femme âgée de 47 ans avait porté plainte le 9 novembre dans le Var pour une agression à caractère antisémite. Après investigations, les enquêteurs ont pu établir que les faits avaient été inventés, ce que l'intéressée a fini par reconnaître. Elle sera jugée mi-avril pour les faits "dénonciation mensongère ayant entrainé d'inutiles recherches et d'abus de confiance".

Il n'aura fallu aux policiers que quelques jours pour boucler leur enquête. Le 9 novembre 2023, une femme âgée de 47 ans a déposé plainte au commissariat de police de Sanary-sur-Mer (Var), indiquant avoir été victime d'une agression à caractère antisémite la veille au soir à son domicile de Six-Fours-les-Plages. Selon ses déclarations, elle aurait été violentée, insultée de "sale juive", menacée de mort et dépouillée d'une somme de 800 euros en espèces.

Immédiatement, le parquet de Toulon a ouvert une enquête et chargé la police judiciaire de ville varoise des investigations. Mais très rapidement, les enquêteurs ont pu établir, notamment grâce à l'exploitation de nombreuses bandes de vidéosurveillance, que "l'agression était imaginaire", révèle ce lundi le procureur de la République, Samuel Finielz.

"Abus de confiance"

Placée en garde à vue pour "dénonciation mensongère d'une infraction imaginaire", la plaignante a reconnu avoir inventé ces faits, "dans un contexte lié à une situation financière difficile ainsi qu'à une addiction au jeu". Selon le parquet, les investigations complémentaires effectuées ont permis d'établir "des faits d'abus de confiance à la suite de dépenses inconsidérées dans un casino".

La mise en cause a été déférée ce lundi au parquet de Toulon. Elle sera jugée le 15 avril 2024 pour les faits de "dénonciation mensongère ayant entrainé d'inutiles recherches et d'abus de confiance". Dans l'attente de son jugement, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de soins et l'interdiction de fréquenter des établissements de jeux de hasard.

Le procureur rappelle que les faits de dénonciation de crime ou de délit imaginaire sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, ceux d'abus de confiance de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.