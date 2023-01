Var : la police nationale alerte sur l'arnaque au verre d'eau

L'arnaque dite "au verre d'eau" n'est pas nouvelle et elle n'est pas exclusive à la France. Mais depuis quelques jours, celle-ci semble faire un retour dans l'Hexagone et plus particulièrement dans le Var. Ainsi, afin de prévenir toute potentielle victime de ces faits, la police nationale du département a posté mardi sur les réseaux sociaux un message très clair à ce sujet : "Attention‼️ deux hommes prétextant avoir besoin d'un verre d'eau se font inviter au domicile de personnes âgées pour leur dérober de l'argent... Ne laissez pas un inconnu pénétrer chez vous #ContreLesVols protégez-vous, protégez vos biens!", écrit-elle ainsi sur Twitter sans préciser le nombre de victimes qui se sont déjà laissé prendre au piège.