Var : heurtée par un bateau, une nageuse décède au Cap Lardier

À l'arrivée des secours, il était déjà trop tard. Une baigneuse a été tuée après avoir été heurtée par un bateau au niveau de la pointe du Cap Lardier, à une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Tropez. L'accident s'est produit samedi en fin d'après-midi, selon France 3 Régions. La victime était déjà morte lorsque les sauveteurs en mer sont parvenus à l'atteindre.

Un navire à moteur de six mètres est entré en collision avec la baigneuse. L'alerte a été donnée vers 18h aux secours, et la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Cavalaire-sur-Mer a immédiatement dépêché un semi-rigide et une vedette. Un médecin, embarqué à bord de cette vedette, a malheureusement confirmé le décès de la baigneuse dès son arrivée sur place, a indiqué la préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué, cité par France 3 Régions.