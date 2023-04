Var : quatre blessés graves dans l'accident d'un minibus transportant des adolescents sur l'A8

L'accident a été violent. Ce samedi matin, sur l'A8, qui relie Aix-en-Provence à l'Italie, un accident est survenu entre un minibus et un poids lourd au niveau de la sortie Saint-Maximin. Le conducteur du semi-remorque, qui était seul dans son véhicule, s'en est sorti indemne, mais à bord du minibus, qui transportait neuf personnes, dont huit adolescents âgés de 14 à 17 ans, le bilan est plus inquiétant : 4 passagers sont gravement blessés, 4 autres le sont plus légèrement. Après un bilan médical complet, tous les blessés sont classifiés en "urgence relative", apprend-on ce samedi à 10h.