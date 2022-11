Trafic de cocaïne dans le Var : un élu et un cadre de la fonction publique parmi les clients

La poudre blanche avait trouvé preneur au Pradet (Var) et c'est en début de semaine, mardi précisément, que deux trafiquants présumés ont été interpellés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants.

Parmi les clients, tous les âges... et tous les profils. "Plusieurs personnes qui viennent de toutes catégories socioprofessionnelles ont été mis en cause dans cette affaire en tant que consommateur de cocaïne. Parmi elles, un élu municipal et un cadre de la fonction territoriale. Les deux reconnaissant avoir pris de la cocaïne", a précisé Samuel Finielz, procureur de la Répulique de Toulon à la presse.