Un élu du Var mis en examen pour "proxénétisme" et "viol" aggravés

C’est la plainte de l'une de ses anciennes ouvrières agricoles qui a déclenché l'affaire. "Un élu de La Garde a été placé en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction suite à l'ouverture d'une information judiciaire du parquet de Toulon il y a quelques semaines. Les faits ont débuté après que cette femme a porté plainte contre cet élu indiquant avoir été livrée à la prostitution à son arrivée en France", indique ce vendredi le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz.

L'homme en question s'appelle Michel Durbano. Âgé de 57 ans, il est exploitant agricole et élu divers gauche au conseil municipal de La Garde (Var). "Il a été déféré et mis en examen jeudi pour des faits de 'travail dissimulé aggravé', 'proxénétisme aggravé', 'viol aggravé sur personne vulnérable' et 'complicité de viol aggravé sur personne vulnérable'. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, il a été placé en détention provisoire sur réquisition conforme du parquet par le juge des libertés et de la détention", ajoute le magistrat.