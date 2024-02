Var : un homme interpellé après avoir tenté d'enlever des mineures près de leur établissement scolaire

Un individu a été interpellé lundi matin à La Garde dans le Var après avoir tenté d'enlever une mineure de 10 ans et une adolescente. Ce dernier avait déjà été condamné pour agressions sexuelles et était sorti de prison fin 2023. Il a été placé en garde à vue.

C'est sur la commune de La Garde, à l'est de Toulon dans le Var, que cet individu a sévi à deux reprises, lundi. Aux alentours de 7h40, d'abord, cet homme a suivi une adolescente qui se rendait au collège sur plusieurs centaines de mètres. La jeune fille s'est rapidement rendue compte de sa présence et a pris peur sans savoir que faire. Le hasard fait qu'au même instant, la voisine de cette adolescente passe en voiture. C'est elle qui va la conduire jusqu'à son établissement scolaire.

L'individu, lui, a poursuivi sa route, avant de récidiver. À 8h, ce même homme se présente devant une école primaire de la commune et s'approche cette fois d'une fillette âgée de 10 ans qui se trouve là. Après avoir entamé la discussion avec l'enfant, il la saisit par le bras. "C’est l’intervention d’un membre de la communauté éducative de cette école primaire qui a permis, juste avant l’ouverture de l’établissement, de mettre fin à l’action de cet homme. Ce dernier a pris la fuite et a été interpellé grâce à l’action coordonnée de la police municipale de La Garde et du commissariat de police de Toulon", explique ce mardi à la presse le procureur de la République de Toulon Samuel Finielz.

Connu pour agressions sexuelles et à peine sorti de prison

Une enquête criminelle a été ouverte pour des faits de tentatives d’enlèvement sur mineures de 15 ans par le parquet de Toulon. L'individu, né en 1995, a été placé en garde à vue. La mesure a été renouvelée ce mardi matin. Le suspect était déjà bien connu de la justice avant ces faits. Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour agressions sexuelles sur des majeures. Il était sorti de prison à la fin de l'année 2023.

"Les investigations se poursuivent dans le cadre de cette enquête criminelle de flagrance et conduiront très certainement à l’ouverture d’une information judiciaire demain (mercredi) dans la matinée", fait savoir le magistrat.