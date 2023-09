Var : un militaire décède après une altercation en boite de nuit, 8 personnes en garde à vue

Les secours, prévenus, ont été orientés dans une mauvaise direction, ne pouvant prendre en charge la victime. Cette dernière a été finalement "prise en charge par cinq autres militaires avec lesquels elle avait passé la soirée, qui la ramènent dans leurs véhicules personnels, à l'unité dans laquelle ils sont hébergés", a détaillé la préfecture. Avant de préciser : "Le lendemain matin, alertée par ses cris et devant la gravité de ses blessures, l'astreinte de l'unité intervient et il est pris en charge par les secours. Il est hospitalisé à l'hôpital Sainte-Anne où il décède le 1er septembre 2023."

L'autopsie pratiquée a révélé que le décès est secondaire à un traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale. Grâce aux caméras de vidéosurveillance et plusieurs témoignages, les forces de l'ordre ont pu identifier plusieurs protagonistes. Huit personnes ont été placées en garde à vue, dont les trois vigiles de l'établissement, un des clients et quatre des cinq personnes accompagnant la victime et l'ayant ramené à son unité.