Var : un mort et deux blessés lors d'un exercice militaire

Dans la foulée de l'accident, une cellule de crise a été ouverte. Elle a été levée au milieu de la nuit alors que l'enquête a été ouverte et confiée au parquet de Marseille. Dans le cadre de l'enquête, des gendarmes ont également été interrogés à la mairie de la commune. "L'armée de Terre est profondément touchée par cet accident", et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, "présente ses condoléances les plus sincères à la famille et aux proches du militaire décédé".