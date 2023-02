Var : un père et son fils sauvés après une chute de 4 mètres dans un puits

Plus de peur que de mal. Dimanche 19 février, dans la matinée, les pompiers du Var sont intervenus pour sauver un enfant de cinq ans ainsi que son père, tombés dans un puits, à La Croix-Valmer, à une quinzaine de kilomètres au sud de Saint-Tropez. Selon les éléments recueillis par le service police-justice de TF1/LCI, l'accident s'est produit alors que l'enfant jouait au ballon à proximité du puits. Le père aurait ensuite sauté pour rejoindre le jeune enfant.

Fort heureusement, les deux victimes ont pu être extraites par les secours quelques instants plus tard. Vues par un médecin présent sur place, elles ne semblent pas avoir été blessées dans la chute de plus de quatre mètres. Le père et son fils ont, néanmoins, été transportés vers l'hôpital de Saint-Tropez pour réaliser des examens complémentaires, compte tenu de la chute et du temps passé dans l'eau du puits. Et ce, alors qu'ils n'avaient pas pied.