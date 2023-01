Un résident d'Ehpad condamné pour avoir agressé sexuellement une stagiaire de 14 ans

Le tribunal a condamné ce retraité du bâtiment à deux ans de probation, 3000 euros de dommages et intérêts pour la victime et 1500 euros pour la mère de la jeune fille. Le juge a ordonné également une obligation de soins et une interdiction d’entrer en relation avec des mineurs.

Le prévenu, père de deux enfants qu'il ne voit plus, fera également l’objet d’une inscription au fichier des délinquants sexuels. S’il ne respecte pas certaines obligations, il risquera un an d’emprisonnement.